Son Dakika Haberleri: Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yapan kamyonet kamerada
Son Dakika Güncel Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yapan kamyonet kamerada

Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yapan kamyonet kamerada

2 saat önce

Esenyurt'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü park duvarına çarptı.

Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yapan kamyonet kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü park duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 05.20 sıralarında Haramidere- Avcılar D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye  göre, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yokuş aşağı ilerlediği sırada duramadı. Oto yedek parçası yüklü kamyon önce yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaçlara ardından parka ait beton duvara  çarparak durabildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüsü
-Kamyondan ve olay yerinden aktüel görüntüler


- İstanbul
Esenyurt, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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