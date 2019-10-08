Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza kamerada
1 saat önce
ESENYURT'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park duvarına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 05.20 sıralarında Haramidere- Avcılar
D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yokuş aşağı ilerlediği sırada duramadı. Oto yedek parçası yüklü kamyon önce yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaçlara ardından parka ait beton duvara çarparak durabildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada! Engelli genci boğazını kesip yakarak öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı