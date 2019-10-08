Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza kamerada

Kaza, saat 05.20 sıralarında Haramidere- Avcılar D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yokuş aşağı ilerlediği sırada duramadı. Oto yedek parçası yüklü kamyon önce yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaçlara ardından parka ait beton duvara çarparak durabildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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