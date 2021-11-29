Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı - Son Dakika

Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki aracın ise arka camları kırıldı.

Beylikdüzü 'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı.

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