Haramidere Tem Bağlantı Yolunda Avcılar Gişelere Seyreden Tır, Yoldan Çıkarak Karşı Yöne Geçti.
1 saat önce
IHAAW134947-ASA/22-01-2019- Haramidere TEM bağlantı yolunda Avcılar Gişelere seyreden tır, yoldan çıkarak karşı yöne geçti.
IHAAW134947-ASA/22-01-2019
- Haramidere TEM bağlantı yolunda Avcılar
Gişelere seyreden tır, yoldan çıkarak karşı yöne geçti.Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan tırın sürücüsü ise yaralı olarak kurtuldu. Yolda iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. 22.01.2019 13: 49: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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