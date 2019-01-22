Son Dakika Haberleri: Haramidere Tem Bağlantı Yolunda Avcılar Gişelere Seyreden Tır, Yoldan Çıkarak Karşı Yöne Geçti.

Haramidere Tem Bağlantı Yolunda Avcılar Gişelere Seyreden Tır, Yoldan Çıkarak Karşı Yöne Geçti.

1 saat önce

IHAAW134947-ASA/22-01-2019- Haramidere TEM bağlantı yolunda Avcılar Gişelere seyreden tır, yoldan çıkarak karşı yöne geçti.

Haramidere Tem Bağlantı Yolunda Avcılar Gişelere Seyreden Tır, Yoldan Çıkarak Karşı Yöne Geçti., System.String[]
IHAAW134947-ASA/22-01-2019

- Haramidere TEM bağlantı yolunda Avcılar Gişelere seyreden tır, yoldan çıkarak karşı yöne geçti.Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan tırın sürücüsü ise yaralı olarak kurtuldu. Yolda iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. 22.01.2019 13: 49: 47 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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