Harap edilen bağış kutusu yenilendi - Son Dakika
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Harap edilen bağış kutusu yenilendi

21.04.2022 13:30
Harap edilen bağış kutusu yenilendi

Eskişehir'de bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edilen bağış kutusu, 2 gün önce yayınlanan haberden kısa süre sonra onarıldı.

Eskişehir'de bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edilen bağış kutusu, 2 gün önce yayınlanan haberden kısa süre sonra onarıldı.

Kentte yaşayan gençlere ve çocuklara ücretsiz hizmet veren kitap kafe projesi bünyesinde kullanılan bağış kumbarası hurdaya dönmüştü. Bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edilen bağış kutusu, 2 gün önce haberinin yapılmasının ardından kısa sürede yenilendi. Doktorlar caddesindeki kutunun yenilenmiş halini gören yardımsever vatandaşlar, kitap ve oyuncak yardımında bulunmaya kaldıkları yerden devam etti. - ESKİŞEHİR

Harap edilen bağış kutusu yenilendi
Harap edilen bağış kutusu yenilendi
Harap edilen bağış kutusu yenilendi

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Eskişehir, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harap edilen bağış kutusu yenilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harap edilen bağış kutusu yenilendi - Son Dakika
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