Huawei Zimbabve'nin Geleceğin Tohumları Programı Başladı

HARARE, 13 Eylül (Xinhua) -- Telekomünikasyon şirketi Huawei Zimbabve Pazartesi günü 2022 Geleceğin Tohumları programını başlattı. Program çerçevesinde seçilen 30 üniversite lisans öğrencisi bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bir hafta boyunca sanal eğitim kursu görecek.

Çin'in Zimbabve büyükelçiliği müsteşarı Wang Wei (solda) ile Huawei Technologies Zimbabve Genel Müdürü Wei Qingtao (sağda), Zimbabve First Lady'si ve Huawei'nin Geleceğin Tohumları programının başındaki Auxillia Mnangagwa'ya, yardım kuruluşu için Huawei Zimbabve ve Çin'in Zimbabve Büyükelçiliği'nin bağışını teslim ediyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tafara Mugwara/Xinhua)

Zimbabwe'nin başkenti Harare'de düzenlenen 2022 Huawei Geleceğin Tohumları programının katılımcıları, programın açılışında görülüyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tafara Mugwara/Xinhua)