Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi
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Şanlıurfa'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu. Eyyübiye
ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde, yokuş yukarı ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracının hararet yaptığını fark ederek aracını yolun kenarına park etti. Sürücü, hararet yapan otomobilin soğuması için kontağı açık bırakarak motorun soğumasını bekledi. Bu sırada aracından uzaklaşan sürücü, döndüğünde aracının dumanlar içinde kaybolduğunu fark etti. Sürücü, herkesin şaşkın bakışları arasında aracına binerek, kontağı kapattı. Araçtan dumanların yükselmesi kısa süreli korkuya neden odu. - ŞANLIURFA
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