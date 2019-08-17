Son Dakika Haberleri: Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi
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Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi

1 saat önce

Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.

Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.
Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde, yokuş yukarı ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracının hararet yaptığını fark ederek aracını yolun kenarına park etti. Sürücü, hararet yapan otomobilin soğuması için kontağı açık bırakarak motorun soğumasını bekledi. Bu sırada aracından uzaklaşan sürücü, döndüğünde aracının dumanlar içinde kaybolduğunu fark etti. Sürücü, herkesin şaşkın bakışları arasında aracına binerek, kontağı kapattı. Araçtan dumanların yükselmesi kısa süreli korkuya neden oldu.
Şanlıurfa, Eyyübiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:42 Kaynak: İHA
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