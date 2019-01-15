Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal: Altay'ı Biz İstiyoruz

İş Genel Başkanı Bayram Bozal, Adapazarı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizim isteğimiz, Altay tankı burada kurulsun, burada üretilsin.

HARB-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, Adapazarı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizim isteğimiz, Altay tankı burada kurulsun, burada üretilsin. Burada bilgi birikimi var" dedi.



Türk-İş'e bağlı Harb- İş Sendikası, son günlerde çok konuşulan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'ndaki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Adapazarı'nda bir restoranda düzenlenen toplantıya Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, Türk-İş Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, sendika yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.



Genel Başkan Bozal, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tank Palet'in özelleştirilerek kullanımı hakkının BMC'ye devredilmesiyle ilgili açıklamalarını ele aldı.



Tank Palet işçisinin hakkının kanun tarafından korunduğunu, ancak Altay'ın fabrikanın kendi işçileri tarafından üretilmesini istediklerini belirten Genel Başkan Bozal, "Cumhurbaşkanımızın işçilerin haklarının korunmasıyla ilgili sözleri var. Bu bizim için değerli bir tespit. Elimizde yazılı bir metin de yok, Cumhurbaşkanımızın söylemi var. Yasa zaten işçilerimizin haklarını koruyor, bir sıkıntımız yok. Bizim derdimiz bu iş yerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda kalması, işçinin de aynı şekilde. Bundan böyle bizim işçi arkadaşlarımızın patronu BMC yetkilileri. Bizim isteğimiz, Altay tankı burada kurulsun, burada üretilsin. Burada bilgi birikimi var, yapılan işler var, neden burada üretilmiyor, dışarıdan destek alınacaksa bizim için şirketler vesaireler, biz oralarda değiliz, dışarıdan destek alınsın ama ana şey 1. Ana Bakım olsun. Dışarıdan her türlü destek alabilirsiniz, bizim burada bir karşı çıkışımız yok. Bu ülke insanının bir an önce Altay tankına ihtiyacı var, ordunun da ama şekil böyle olmaması lazım" dedi.



Başkan Bayram Bozal, 19 Ocak'ta Adapazarı'nda özelleştirmeye tepki için düzenlenecek mitinge 19 bin üyelerini getireceklerini kaydederek şöyle konuştu:



"Bazı arkadaşlarımız orada 50 tane işçinin bir cıvatayı taktığını söylemişler. Ben Allah'a havale ediyorum. Bizim 40 işçimiz en son yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapıyordu. El vicdan, yani el vicdan. Ankara'dan, Tekirdağ'dan, İzmir, Balıkesir, İstanbul'dan üyelerimizi buraya taşıyacağız. 19 bin üyemiz var inşallah, 19 bin üyemizi buraya getireceğiz. Biz istiyoruz ki; Sakarya halkı burada yapılan işleme karşı çıksın. Biz burada Altay tankını Milli Savunma Bakanlığı işçileri olarak yapmak istiyoruz özü bu. Bizim burada verdiğimiz mücadele, adı üzerinde Milli Savunma Bakanlığı iş yerleri milli kalsın diye başka yere çekilmesin bizim mücadelemiz."



Devlete ait birçok iş yerinde özelleştirme sonrası ciddi mağduriyetler yaşandığını ve Tank Palet'in de aynı kaderi paylaşacağını ifade eden Başkan Bozal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyorlar burası büyüyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bir örnek vermek istiyorum olayı anlamanız için. 2 ay önce 1. Ana Bakım Müdürlüğü'ne sınavı biten 46 işçi sınavı kazandı. Bunların yüzde 90'ı Adapazarlıdır. Biz de işçi kardeşlerimiz başlamadan üyelik soruşturması yapılır. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arkadaşlara yazı gönderiliyor, deniliyor ki; Marmara dışındaki iş yerlerimizde neresini isterseniz, çalışmak ister misiniz diye kağıt gönderiliyor. Hani burası büyüyecekti? Bunların hepsi endüstri meslek lisesi 2 yıl ve üst mezun çocuklar. Bizim aklımızla mı alay ediliyor? Burada çalışan 713 işçi tank yapımında uzman olan bu işin doktorasını yapmış işçiler var. Bu tankı biz yapmak istiyoruz. Bu şekildeki özelleştirmelere, Cumhurbaşkanımızın söylediği işletmenin devir hakkına ilişkin bakın hep böyle yola çıkılmış. Şeker de Türk Telekom da böyle olmuş. Sonuçta ortada yani Şeker'deki mağduriyet ortada. Maceraya gerek yok yani. Buradaki işçi bunu yapmaya hazır zaten" ifadelerini kullandı.



Harb-İş Sendikası, 19 Ocak'ta Adapazarı şehir merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda Tank Palet için alınan özelleştirme kararına tepki göstermek için miting düzenleyecek.



- Sakarya

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