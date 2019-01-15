Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bozal Açıklaması

Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı konusunda ki en büyük sıkıntılarının, fabrika ve işçilerin Milli Savunma Bakanlığına bağlı kalması olduklarını belirtti.

Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı konusunda ki en büyük sıkıntılarının, fabrika ve işçilerin Milli Savunma Bakanlığına bağlı kalması olduklarını belirtti. Bozal, "Burada üretilecek yerli ve milli tankın yapımına karşı insanlar değiliz, öyle bir sendika değiliz. Biz istiyoruz ki Milli Savunma Bakanlığına bağlı işçiler olarak bu tankı biz yapalım. Tek derdimiz, mücadelemiz bu" dedi.



Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda ki Tank Palet Fabrikası'nın özelleşmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlenen basın toplantısına; Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal başta olmak üzere, Türk-İş Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, sendika yöneticileri ve basın mensupları katıldı.



"İş yeri ve işçilerimiz MSB'de kalsın"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BMC'nin açılış töreninde Tank Palet Fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamalar konusunu ele alan Bozal, "Bizim o günden bugüne verdiğimiz bir mücadele var. Verdiğimiz mücadele Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinin milli olarak kalması, derdimiz bu. Yoksa bizim işçilerimizle ilgili Cumhurbaşkanımızın tüm haklarının korunacak demesi kıymetli bir cümle, kıymetli bir tespit. Lakin işçilerimizin korunmasından öte kaldı ki elimizde öyle yazılı bir metinde yok sadece Cumhurbaşkanımızın söylemi var bizim için değerli bir laf, ama yazılı anlamda hiçbir şeyimiz yok. Yasal anlamda yasa zaten işçilerimizin var olan haklarını koruyor, korumayla ilgili yasamızda bir sıkıntı yok. Bizim burada ki en büyük sıkıntımız bu iş yerinin ve işçinin Milli Savunma Bakanlığında kalması" dedi.



"Altay tankı burada üretilsin"



Altay tankının Sakarya'da üretilmesi gerektiğini işaret eden Bayram Bozal, "İşçinin patronu kim diye bir söylemde bulunmuştuk, maalesef bazı arkadaşlarımız bunu yanlış yöne doğru yönlendirdiler ama patronun kim olduğu Pazar günün ki açıklamada belli oldu. BMC'ye verdik denildi demek ki bundan böyle bizim işçi arkadaşlarımızın patronu BMC yetkilileri o gözüküyor. Bin 303 tane çeşitli modellerdeki tankın bakım, onarım ve modernizasyonunu, yenileştirilmesini ve Obüsü yapan bir fabrika burası. Tank üzerinde kalmaya çalışıyorum diğer kalemlere girmek istemiyorum. Bu kadar tankın altyapısı olan bu iş yeriyle ilgili isteğimiz şu; Altay tankı burada üretilsin, bant burada kurulsun tank burada üretilsin. Burada ki çalışan arkadaşlarımız tamamen bu konuda ehil insanlar. Şimdi burada üretilmemesinin sebebini anlamakta biz zorlanıyoruz. Bu kadar bilgi birikim, yapılan işler var neden burada üretilmiyor?" diye konuştu.



"İşçilerimiz operasyon bölgesinde askerimizle omuz omuza mücadele ediyor"



Operasyon bölgelerinde askerin yanında omuz omuza mücadele eden işçilerin emeğine saygısızlık edilmemesi gerektiğini söyleyen Bozal, "Dışardan destek alınsın ama ana merkez bizim 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı olsun, dışarıdan da bunun adına ne desteği derseniz deyin alabilirsiniz. Bizim burada bir karşı çıkışımız yok olamaz da zaten. Bu ülke insanının biran önce Altay tankına ihtiyacı var, ordumuzun ihtiyacı var. Ama şekil böyle olmaması lazım. Bazı arkadaşlarımız üslubu çok ileri götürerek orada 50 tane işçi bir cıvata sıkıyor mevzusuna getirmişler, ben kendilerini Allah'a havale ediyorum. Bugün şuanda bile bizim yaklaşık 40 tane işçimiz en son yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapıyorlardı. Doğru arkadaşlar yatıyor 50 kişi bir cıvatayı sıkıyor nerede Çobanbey'de, Afrin'de. El vicdan, burada ki bu emeğe, burada ki mücadeleye saygısızlık edilmemesi lazım. Bizim işçi arkadaşlarımız operasyon bölgesinde askerler ile omuz omuza mücadele ediyorlar. Askerler silahla ateş ederken, bizim işçi arkadaşlarımız da o silahı tamir ediyor" şeklinde konuştu.



"Yerli ve milli tankın yapımına karşı insanlar değiliz"



19 Ocak'ta gerçekleştirecekleri mitinge tüm Sakarya halkını davet eden Bozal, tek dert ve mücadelelerinin, Milli Savunma Bakanlığına bağlı işçiler olarak Altay tankını Sakarya'da yapmak istediklerini belirterek, "Türk Harb-İş Sendikası olarak biz; Adana'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan üyelerimizi buraya taşıyacağız. 19 bin üyemiz var inşallah o 19 bin üyemizi biz buraya getireceğiz. Biz istiyoruz ki, Sakarya halkı burada ki yapılan işleme karşı dursun, karşı çıksın. Bu işte emekli olan arkadaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz; lütfen 19'unda yapacağımız mitingde bizi yalnız bırakmasınlar, gelsinler. Biz burada Altay tankını, Milli Savunma Bakanlığı işçileri olarak yapmak istiyoruz, özü bu. Öbür tarafta ki şeyler daha sonraki şeyler. Bizim mücadelemiz Altay tankının seri üretiminin bandını kursunlar, biz burada yapalım. Mücadelemiz Milli Savunma Bakanlığı'nın iş yerlerinin milli kalması. Yoksa başka yere çekilmesin bizim mücadelemiz. Son söz; Altay tankının burada çalışan işçi adına söylüyorum, 713 tane tank yapımında uzman olan işçilerimizle bu tankı biz yapmak istiyoruz. Asla ve katiyyen burada üretilecek yerli ve milli tankın yapımına karşı insanlar değiliz, öyle bir sendika değiliz. Biz istiyoruz ki; Milli Savunma Bakanlığına bağlı işçiler olarak bu tankı biz yapalım. Tek derdimiz, mücadelemiz bu. Tüm Sakarya halkını 19 Ocak'ta yapılacak olan mitinge davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAKARYA

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