'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi - Son Dakika

'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi

17.03.2021 21:51

'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi Kırıkkale'de 'HES kodu' denetimleri sıklaştırıldı: Ekipler, vatandaşları tek tek kontrol ediyor Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sırasında cadde üzerinde maskesiz gezen bir vatandaş...

'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi

Kırıkkale'de 'HES kodu' denetimleri sıklaştırıldı: Ekipler, vatandaşları tek tek kontrol ediyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sırasında cadde üzerinde maskesiz gezen bir vatandaş ekiplere yakalanınca, "Harbiden maskem yok" dedi, arkadaşıyla birlikte 3 bin 150'şer lira idari para cezası yedi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için kontrollü normalleşme süreci kapsamında kent genelinde denetimler sürüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde cadde üzerinde maskesiz yakalanan bir genç, "Harbiden maskem yok" dedi, arkadaşıyla birlikte 3 bin 150'şer lira idari para cezası yedi. Kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlar, kafeler, işletmeler, marketler, alışveriş mağazaları, park ve bahçeler olmak üzere denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kapalı ve dış mekanlarda "HES kodu" denetimleri gerçekleştirdi. Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınarak vakalardaki artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.

'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi
'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi
'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi
'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi

Para Cezası, Koronavirüs, Kırıkkale, HES kodu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi - Son Dakika


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