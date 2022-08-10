Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanlarında İlk Yedi Ayda 3.100'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Seferi Yapıldı - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanlarında İlk Yedi Ayda 3.100'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Seferi Yapıldı

10.08.2022 21:15
Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanlarında İlk Yedi Ayda 3.100'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Seferi Yapıldı

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin bildirdiğine göre, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Çin-Rusya sınırındaki Manzhouli ve Suifenhe kara limanlarında bu yılın ilk yedi ayında Çin ve Avrupa arasında 3.100'den fazla yük treni seferi gerçekleştirildi.

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin bildirdiğine göre, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Çin- Rusya sınırındaki Manzhouli ve Suifenhe kara limanlarında bu yılın ilk yedi ayında Çin ve Avrupa arasında 3.100'den fazla yük treni seferi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde Manzhouli'de yıllık yüzde 16,4 ve Suifenhe'de yüzde 16,2 artışla toplam 299.808 TEU'luk mal taşındı ve toplam 3.132 Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı. Halen Çin-Avrupa arasında yük treni seferlerinin yapıldığı 22 güzergah bu iki kara limanından geçiyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanlarında İlk Yedi Ayda 3.100'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Seferi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanlarında İlk Yedi Ayda 3.100'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Seferi Yapıldı - Son Dakika
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