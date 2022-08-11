Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu

11.08.2022 14:55
Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu

HARBİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong, Çarşamba günü, 5G gelişimini hızlandırmak için dışa açılma ve kazan-kazan işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.

HARBİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong, Çarşamba günü, 5G gelişimini hızlandırmak için dışa açılma ve kazan-kazan işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Wang, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki 2022 Dünya 5G Kongresi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5G ile ilgili yeni altyapıyı iyileştirme, teknolojik inovasyonu teşvik etme ve dijital teknoloji ile reel ekonominin entegrasyonunu kolaylaştırma çabaları için çağrıda bulundu. Çin'in 5G gelişiminde uluslararası temas ve işbirliğini derinleştir eceğini söyleyen Wang, ağ inşası, standartların belirlenmesi, araştırma ve geliştirme, uygulama ve yetenek yetiştirmeye atıfta bulundu. Wang, hem Çinli hem de yabancı işletmelerin Çin'in 5G gelişimine katılımlarında desteklendiğini söyledi. Wang, dünyanın dört bir tarafındaki ülkeleri gerçek çok taraflılığı desteklemeye, siber güvenlikte karşılıklı güveni güçlendirmeye, tek nolojik yeniliklerin faydalarını paylaşmaya ve 5G gelişimi için açık, adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir ortam yaratmaya çağırdı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement