Çin'in Kuzeydoğusundaki Kara Limanında Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Arttı

HARBİN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgelerle ekonomik ve ticari bağlarını derinleştirmeye devam ederken, Çin'in kuzeydoğusundaki Suifenhe kara limanında yük treni hizmetleri canlılık kazandı. Heilongjiang eyaletindeki Suifenhe gümrüklerine göre, Çin- Rusya sınırında kilit öneme sahip limanda, bu yılın ilk yedi ayında yıllık yüzde 72,4 artışla 462 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi. Kara limanında dönem boyunca yıllık yüzde 95,8 artışla 47.133 TEU'luk (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal işlem gördü. Gümrük yetkilisi Yang Fang, Suifenhe gümrüklerinin limandaki yük trenlerinin çalışma süresini daha da kısaltmak ve gümrük işlemlerinin verimliliğini artırmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Bu yılın ilk yedi ayında, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı yıllık yüzde 3 artışla 8.990'a yükseldi.