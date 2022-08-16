Japon Kimyasal Savaş Biriminin Listesi Çin'de Sergilenmeye Başladı

HARBİN, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, Japon kimyasal savaş birimi üyelerini gösteren bir liste ilk kez Pazartesi günü sergilenmeye başladı Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de b ulunan Japon İmparatorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Taraf ından İşlenen Suçların Kanıtları Sergi Salonu'na göre bu belgelerd e, Japon ordusu tarafından Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde Mayıs 1939'da kurulan 516 numaralı birliğin 414 üyesinin gerçek isi mleri ve kişisel bilgileri yer alıyor. 516 numaralı birlik, Japonya'nın kimyasal savaş merkez üssü olarak bir dizi zehirli madde üretti ve bunları savaş sırasında kullandı. Daha önce orijinali Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nda tutulan liste daha sonra Japonya Ulusal Arşivi'ne verildi. Japon İm paratorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Tarafından İşlenen S uçların Kanıtları Sergi Salonu araştırma ekibi Nisan 2021'de bu bel genin bir kopyasını aldı.

13 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongji ang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Japon İmparatorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Tarafından İşlenen Suçların Kanıtları Sergi Salonu'nda ziyarete açıl an, Japon kimyasal savaş biriminin listesi görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

13 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongji ang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Japon İmparatorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Tarafından İşlenen Suçların Kanıtları Sergi Salonu'nda ziyarete açıl an, Japon kimyasal savaş biriminin listesi görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

13 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongji ang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Japon İmparatorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Tarafından İşlenen Suçların Kanıtları Sergi Salonu'nun küratörü Jin Chengmin, Japon kimyasal savaş birimine ait listeleri gösteriyor. (Fotoğraf: Zhang T ao/Xinhua)

13 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongji ang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Japon İmparatorluk Ordusu'na bağlı 731 Numaralı Birlik Tarafından İşlenen Suçların Kanıtları Sergi Salonu'nda ziyarete açıl an, Japon kimyasal savaş biriminin listesi görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)