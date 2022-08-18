Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

18.08.2022 17:56
Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

HARBİN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin yerel demiryolu yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı treninin son yedi yıl içinde yaklaşık 81 milyon yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdığını ve ülkenin soğuk dağlık bölgeleri için inşa edilen...

HARBİN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin yerel demiryolu yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı treninin son yedi yıl içinde yaklaşık 81 milyon yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdığını ve ülkenin soğuk dağlık bölgeleri için inşa edilen bu demiryolunun sağlam gelişimini gösterdiğini söyledi. 17 Ağustos 2015'te faaliyete geçirilen ve Heilongjiang'ın merkezi Harbin'den Qiqihar şehrine giden eyaletin ilk yüksek hızlı tren demiryolu, Çin'in en kuzeyinde faaliyet gösteren demiryolu oldu. Şu anda Harbin-Qiqihar demiryolu, Heilongjiang'ın yüksek hızlı tren demiryolu hatları arasında en fazla sayıda trene ve en yüksek yolcu sayısına sahip bulunuyor.

Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in en soğuk bölgelerinden birinde bulunan demiryolu hattında işleyen çoklu birim trenleri, donma koşullarının üstesinden gelmek için özel modifikasyona tabi tutuldu. Şimdilik Harbin-Qiqihar demiryolu, trenlerin en fazla saatte 250 kilometre hız yapmasına izin veriyor. Her gün sabah 5'ten akşam 9'a kadar, Harbin ve Qiqihar arasında her saat en az bir hızlı tren kalkıyor. Demiryolu, 2019'da yaklaşık 43.000 kişilik bir ortalama günlük yolcu akışıyla zirve yaptı ve bu, 2015'teki yaklaşık 30.000 kişiye göre önemli bir artış oldu. 2021'de ulusal demiryolu ağına dahil edildikten sonra hızlı trenlerin Qiqihar'dan Beijing'e seyahat süresi sekiz buçuk saatten yaklaşık yedi saate düştü. Şu anda, Heilongjiang dışındaki noktalara giden 14 çift çoklu birim treni ve eyalet içindeki yerlere giden 24,5 çift tren grup tarafından Harbin-Qiqihar demiryolu üzerinden çalıştırılmaya başladı.

Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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