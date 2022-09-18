Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü

18.09.2022 10:35
Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü

HARBİN, 18 Eylül (Xinhua) -- Gümrük verilerine göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin bu yılın ilk sekiz ayında mal dış ticareti yıllık yüzde 30,7 artışla 167,15 milyar yuana (yaklaşık 24 milyar ABD doları) yükseldi.

HARBİN, 18 Eylül (Xinhua) -- Gümrük verilerine göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin bu yılın ilk sekiz ayında mal dış ticareti yıllık yüzde 30,7 artışla 167,15 milyar yuana (yaklaşık 24 milyar ABD doları) yükseldi. Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan gümrük dairesi, Ocak-Ağustos döneminde eyaletin ihracatının yıllık yüzde 15 artarak 31,72 milyar yuana, ithalatının ise yüzde 35 artarak 135,43 milyar yuana yükseldiğini açıkladı. Söz konusu dönemde Heilongjiang'ın Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelere ithalat ve ihracatı yüzde 38,9 artışla 131,87 milyar yuana yükseldi. Bu, değer olarak eyaletin toplam dış ticaretinin yüzde 78,9'una karşılık geliyor. Söz konusu dönemde, emek yoğun ürünler ile tarımsal ürünler dahil ihraç edilen mallarda artış gözlendi. Öte yandan eyaletin tarımsal ürünler, demir cevheri, mekanik ve elektronik ürünler ile kereste ithalatında da yükseliş yaşandı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü - Son Dakika
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