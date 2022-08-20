Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

HARBİN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve Çin'in önde gelen elektrik makinaları imalatçılarından olan Harbin Elektrik Şirketi, yılın ilk yedi ayında faaliyet geliri, toplam kar ve sipariş hacminde büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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