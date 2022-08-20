Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler - Son Dakika
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Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

20.08.2022 19:27
Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

HARBİN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve Çin'in önde gelen elektrik makinaları imalatçılarından olan Harbin Elektrik Şirketi, yılın ilk yedi ayında faaliyet geliri, toplam kar ve sipariş hacminde büyüme kaydetti.

HARBİN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve Çin'in önde gelen elektrik makinaları imalatçılarından olan Harbin Elektrik Şirketi, yılın ilk yedi ayında faaliyet geliri, toplam kar ve sipariş hacminde büyüme kaydetti.

Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulu nan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada çalışan bir işçi görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada çalışan bir işçi görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulu nan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada işlerini yapan çalışanlar görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler - Son Dakika
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