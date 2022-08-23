Yeni Kargo Uçuş Hizmeti Çin'in Harbin Şehrini Los Angeles'a Bağlıyor - Son Dakika
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Yeni Kargo Uçuş Hizmeti Çin'in Harbin Şehrini Los Angeles'a Bağlıyor

23.08.2022 13:31
Yeni Kargo Uçuş Hizmeti Çin'in Harbin Şehrini Los Angeles'a Bağlıyor

HARBİN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den Pazartesi akşamı, 41,4 ton mal taşıyan bir Boeing 787-9 uçağı havalandı.

HARBİN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den Pazartesi akşamı, 41,4 ton mal taşıyan bir Boeing 787-9 uçağı havalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentine gerçekleştirilen bu seferle yeni kargo uçuş hizmeti başlamış oldu. Kargo hizmeti operatörü Heilongjiang LongYuLian Uluslararası Lojistik Limited Şirketi, bu yeni havayolu güzergahında her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri için planlanan üç sefer başlatıldığını söyledi. Yaklaşık 11 saat süren yolculuk sırasında her kargo uçağı maksimum 45 ton yük taşıyabilecek. Heilongjiang Havaalanı İdaresi Grubu Limited Şirketi'ne göre, Harbin-Los Angeles uçuşuyla yapılan hava teslimatları, sınır ötesi e-ticaret mallarını ve genel ticari malları kapsıyor. İlk uçuşta, ağırlıklı olarak giyim ve elektronik aksesuarlar taşındı. Harbin şehri, kıtalararası hava lojistik ağında Güneydoğu Asya'dan Kuzey Amerika'ya sefer düzenleyen havayolları için bir ara istasyon noktası olarak hizmet vermeye uygun. Bulunduğu konum itibarıyla da Çin ve Kuzey Amerika arasında kısa hava mesafesine sahip olma avantajına sahip. Havalimanı şirketi, Harbin'deki havalimanını uluslararası bir yük taşıma merkezi ve Avrupa ile Kuzey Amerika bölgelerini birbirine bağlayan bir lojistik transit üssü haline getirmeyi planlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Kargo Uçuş Hizmeti Çin'in Harbin Şehrini Los Angeles'a Bağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Kargo Uçuş Hizmeti Çin'in Harbin Şehrini Los Angeles'a Bağlıyor - Son Dakika
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