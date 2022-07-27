Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı - Son Dakika
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Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı

27.07.2022 16:58
Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı

HARBİN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin ilk sivil kullanım amaçlı orta büyüklükte yerli helikopteri olan Z15 helikopterine onay verdi.

HARBİN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin ilk sivil kullanım amaçlı orta büyüklükte yerli helikopteri olan Z15 helikopterine onay verdi. Aynı zamanda AC352 olarak da bilinen Z15, AVIC ile Airbus Helicopters işbirliği programı çerçevesinde AVIC Harbin Uçak Sanayi Grubu Ltd. Şti. tarafından geliştirildi. Azami 7,5 ton kalkış ağırlığı ve 850 kilometre menzili olan helikopter 16 yolcu taşıyabiliyor.

Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı

Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua/Zhu Yue)

Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir Z15 (AC352) helikopteri görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İlk Sivil Amaçlı Orta Büyüklükte Helikopteri Onay Aldı - Son Dakika
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