Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor

30.09.2022 16:34
Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor

HARBİN, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin ile yine eyalette bulunan Yichun şehrini birbirine bağlayan donmuş topraklardan geçen yüksek hızlı demiryolu inşaatı Perşembe günü yeni bir ivme kazandı.

HARBİN, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin ile yine eyalette bulunan Yichun şehrini birbirine bağlayan donmuş topraklardan geçen yüksek hızlı demiryolu inşaatı Perşembe günü yeni bir ivme kazandı. Projeden sorumlu olan Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu Ltd. Şti'ye göre, yapımı süren Harbin-Yichun yüksek hızlı demiryolu, Çin'in en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu olacak. Harbin, Tieli, Yichun ve diğer birkaç şehri birbirine bağlayan 318 kilometrelik demiryolu güzergahı, trenlere saatte 250 kilometre sürate erişme imkanı sağlayacak şekilde tasarlandı. Harbin ve Tieli'yi birbirine bağlayan bu demiryolu inşaatı projesinin 188 kilometrelik kesiminin temeli ise Perşembe günü atıldı. Güzergah, yüksek dağların bulunduğu donmuş topraklardan geçiyor ve hat, üzerinde çok sayıda köprü olacak şekilde tasarlandı. Söz konusu köprülerin toplam uzunluğu, demiryolunun bu kesiminin toplam uzunluğunun yüzde 72'sini oluşturuyor. Tamamlandığında, demiryolunun Çin'in kuzeydoğu bölgesinin ekonomik kalkınmasına ve endüstriyel canlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Rafine Petrol Tüketimi Ağustos Ayında Arttı Çin'in Rafine Petrol Tüketimi Ağustos Ayında Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement