Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor

HARBİN, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin ile yine eyalette bulunan Yichun şehrini birbirine bağlayan donmuş topraklardan geçen yüksek hızlı demiryolu inşaatı Perşembe günü yeni bir ivme kazandı. Projeden sorumlu olan Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu Ltd. Şti'ye göre, yapımı süren Harbin-Yichun yüksek hızlı demiryolu, Çin'in en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu olacak. Harbin, Tieli, Yichun ve diğer birkaç şehri birbirine bağlayan 318 kilometrelik demiryolu güzergahı, trenlere saatte 250 kilometre sürate erişme imkanı sağlayacak şekilde tasarlandı. Harbin ve Tieli'yi birbirine bağlayan bu demiryolu inşaatı projesinin 188 kilometrelik kesiminin temeli ise Perşembe günü atıldı. Güzergah, yüksek dağların bulunduğu donmuş topraklardan geçiyor ve hat, üzerinde çok sayıda köprü olacak şekilde tasarlandı. Söz konusu köprülerin toplam uzunluğu, demiryolunun bu kesiminin toplam uzunluğunun yüzde 72'sini oluşturuyor. Tamamlandığında, demiryolunun Çin'in kuzeydoğu bölgesinin ekonomik kalkınmasına ve endüstriyel canlanmasına yardımcı olması bekleniyor.