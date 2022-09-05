Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

05.09.2022 18:19
Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

HARBİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin'deki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında, pirinç üretiminin hem miktarını hem de kalitesini iyileştirmek amacıyla ıslah yönetimi, su tasarrufu sağlayan sulama, hava durumunu izleme, tahıl büyümesi takibi...

HARBİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin'deki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında, pirinç üretiminin hem miktarını hem de kalitesini iyileştirmek amacıyla ıslah yönetimi, su tasarrufu sağlayan sulama, hava durumunu izleme, tahıl büyümesi takibi ve ayrıca haşere ve yabani ot kontrolü için Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim gibi en son bilgi teknolojileri kullanılıyor.

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde <a class='keyword-sd' href='/celtik/' title='Çeltik'>Çeltik</a> Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında hava durumu izleme cihazı görülüyor, 2 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkına yerleştirilen bazı elektrikli cihazlar görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında sulama hacmi deney bölgesi görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde yer alan Fujin şehrindeki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında farklı renklerde canlı bitkilerden oluşan bir sanat eseri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde yer alan Fujin şehrindeki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında farklı renklerde canlı bitkilerden oluşan bir sanat eseri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan b ir çeltik teknolojisi tanıtım parkında su tasarrufu sağlayan ve drenajı azaltan teknolo jilere sahip bir tarla görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkının modern tarımsal bilgi hizmet merkezinde bilgilen dirme yapan bir görevli, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan b ir çeltik teknolojisi tanıtım parkındaki seralarda devriye gezen bir görevli, 2 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

YORUMLAR
500
Xi, Sichuan'da Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Topyekun Kurtarma Çalışmalarının Yapılması Talimatı Verdi Xi, Sichuan'da Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Topyekun Kurtarma Çalışmalarının Yapılması Talimatı Verdi Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı Geleneksel Çin Tıbbı, Kuşak ve Yol Ülkelerinde Popülerlik Kazandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 21:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement