Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında cep telefonuyla bir müşteriyle görüşen bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında bir müşteriye balık gösteren bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında bir satıcı, müşterilere postayla gönderilmek üzere paketlenmiş canlı balıkları hazırlıyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında yeni yakalanmış bir balığı tutan bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

HARBİN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en doğu noktasında yer alan, Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehri, ülkenin "tatlı su balıklarının başkenti" olarak biliniyor. Balık ticaretinde yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan şehir, bol miktarda nehir balığına sahip. Yerel yönetimin yardımıyla kurulan Dongji balık pazarı, Heilongjiang'daki tatlı su balığı ticaretinin en büyük pazarlarından biri haline geldi.

Kaynak: Xinhua

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