Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri - Son Dakika
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Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

07.09.2022 17:10
Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

HARBİN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en doğu noktasında yer alan, Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehri, ülkenin "tatlı su balıklarının başkenti" olarak biliniyor.

HARBİN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en doğu noktasında yer alan, Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehri, ülkenin "tatlı su balıklarının başkenti" olarak biliniyor. Balık ticaretinde yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan şehir, bol miktarda nehir balığına sahip. Yerel yönetimin yardımıyla kurulan Dongji balık pazarı, Heilongjiang'daki tatlı su balığı ticaretinin en büyük pazarlarından biri haline geldi.

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında balık temizleyen bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında bir tezgahın önünde kurutulan balıklar, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında satıcılar, balıkları kurutmak için temizliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında yeni yakalanmış bir balığı tutan bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında yeni tutulmuş balıkları seçen müşteriler, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında kurutulan balıklar, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında bir satıcı, müşterilere postayla gönderilmek üzere paketlenmiş canlı balıkları hazırlıyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında bir müşteriye balık gösteren bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrindeki Dongji balık pazarında cep telefonuyla bir müşteriyle görüşen bir satıcı, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri - Son Dakika

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