Son Dakika Haberleri: Harbiye Açık Hava Konserleri'nde müziğin enerjisi Aksa Jeneratör'den
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Harbiye Açık Hava Konserleri'nde müziğin enerjisi Aksa Jeneratör'den

33 dakika önce

Aksa Jeneratör, sağladığı kesintisiz enerji ile etkinliklerin aranılan jeneratör markası olmaya devam ediyor.

Harbiye Açık Hava Konserleri'nde müziğin enerjisi Aksa Jeneratör'den, System.String[]
Aksa Jeneratör, sağladığı kesintisiz enerji ile etkinliklerin aranılan jeneratör markası olmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 50'den fazlasını ihraç eden Aksa Jeneratör, konser ve festival organizasyonlarına enerji vermeyi sürdürüyor.
İstanbulluların bütün bir yıl boyunca beklediği Harbiye Açık Hava Konserleri'nin temmuz, ağustos ve eylül ayında gerçekleşecek konserlerinin büyük bir bölümüne enerji desteği veren şirket, açık hava etkinliklerinin sponsor markası olmaya devam ediyor.
"Kesintisiz enerji" sloganıyla hayatın her anında yer alan Aksa Jeneratör, yıl boyunca farklı alanlardaki unutulmaz etkinlik ve konserlere destek veriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, "Sadece jeneratör sektöründe değil, farklı sektörlerde de adımızı duyurmak ve farklı alanlardaki etkinliklere sponsor olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Harbiye Açık Hava Konserleri'nin enerji sponsoru olduk. Aksa ile konserler kesintisiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Aksa Jeneratör, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:21 Kaynak: AA
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