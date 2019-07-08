Son Dakika Haberleri: Harbiye'de 2 gece üst üste Sertab rüzgarı
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Harbiye'de 2 gece üst üste Sertab rüzgarı

1 saat önce

Sertab Erener, en sevilen şarkılarının Akustik-Elektrik düzenlemeleri ile Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde iki gece üst üste hayranlarıyla buluştu.

Harbiye'de 2 gece üst üste Sertab rüzgarı, System.String[]

Harbiye'yi dolduran binlerce Sertab hayranı, sanatçının ilk albümünden bugüne en sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kerki-Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinin dün geceki konuğu Türk pop müziğinin başarılı ismi Sertab Erener'di. Erener, şarkılarının akustik-elektrik düzenlemelerinin yer aldığı konserde sahnede kaldığı 3 saat boyunca bitmeyen enerjisi ve temposu ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Sertab Erener, iki gece üst üste sahne aldığı Harbiye'de bu kez şarkıları ve sesiyle olduğu kadar barkovizyon gösterimleriyle de büyük beğeni topladı. Sahneye kurduğu dev ekranlarda kariyerinin ilk yıllarından çok özel görüntülere yer veren Sertab Erener, konuklara yer yer duygusal anlar yaşatırken kimi zaman da güldürdü.

Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği Açıkhava konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam edecek olan Sertab Erener'in gelecek konser programı ise şu şekilde;

20 Temmuz 2019 Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

21 Temmuz 2019 Pazar Datça Amfi Tiyatro

26 Temmuz 2019 Cuma Ayvalık Amfi Tiyatro

27 Temmuz 2019 Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro

9 Ağustos 2019 Cuma Kuşadası AVM Açıkhava

10 Ağustos 2019 Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

12 Ağustos 2019 Pazartesi Çeşme Amfi Tiyatro

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:00 Kaynak: Bültenler
Sertab Erener, Harbiye, Güncel
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