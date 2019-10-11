Harbiye'de Duman gecesi
2 saat önce
Harbiye konserleri tüm hızıyla devam eden Kerki Solfej'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde dün akşamki konuğu sevilen rock grubu Duman oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
Vokalistliğini Kaan Tangöze'nin yaptığı Duman grubu dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Hayranlarının her zamanki gibi büyük ilgi gösterdiği konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren grup, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
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