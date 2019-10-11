Harbiye'de Duman gecesi

Vokalistliğini Kaan Tangöze'nin yaptığı Duman grubu dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Hayranlarının her zamanki gibi büyük ilgi gösterdiği konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren grup, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.