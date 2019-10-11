Son Dakika Haberleri: Harbiye'de Duman gecesi
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Harbiye'de Duman gecesi

2 saat önce

Harbiye konserleri tüm hızıyla devam eden Kerki Solfej'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde dün akşamki konuğu sevilen rock grubu Duman oldu.

Harbiye'de Duman gecesi, System.String[]

Vokalistliğini Kaan Tangöze'nin yaptığı Duman grubu dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Hayranlarının her zamanki gibi büyük ilgi gösterdiği konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren grup, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaan Tangöze, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
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