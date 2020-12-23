Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada - Son Dakika

Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
23.12.2020 10:36
ŞİŞLİ Harbiye'deki özel diş kliğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yüzünden çıkan kavgada hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.
ŞİŞLİ Harbiye'deki özel diş kliğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yüzünden çıkan kavgada hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.
Edinilen bilgiye göre olay 20 Ekim'de gerçekleşti. Harbiye'deki özel bir diş kliniğinde çalışan hekim asistanı Hediye D. (34), odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi. Hediye D. koridora çıktığı anda ise iş arkadaşının saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hediye D. Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Son Dakika Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı