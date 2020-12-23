Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada - Son Dakika

Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada

23.12.2020 10:36
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ŞİŞLİ Harbiye'deki özel diş kliğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yüzünden çıkan kavgada hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.

ŞİŞLİ Harbiye'deki özel diş kliğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yüzünden çıkan kavgada hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay 20 Ekim'de gerçekleşti. Harbiye'deki özel bir diş kliniğinde çalışan hekim asistanı Hediye D. (34), odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi. Hediye D. koridora çıktığı anda ise iş arkadaşının saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hediye D. Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.


Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada
Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada

Harbiye, Şişli, Kadın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Harbiye'de iki kadının temizlik kavgası kamerada - Son Dakika


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