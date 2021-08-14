Üye Girişi
Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı - Son Dakika

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

14.08.2021 07:50

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarından dolayı gösterisinden elde ettiği geliri TEMA Vakfına bağışlayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti. Başarılı oyuncu, Harbiye'de gerçekleştireceği gösterisinden elde edeceği 50 bin TL'lik geliri AHBAP ve AFAD'a bağışlamaya karar verdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından sonra şimdi de Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Orman yangınlarının ardından ünlü isimler bu kez de sel felaketi için harekete geçti. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu ve Sinop ile ilgili ihtiyaç bilgilerini AFAD ile paylaştıklarını duyurunca ünlü isimler de sessiz kalmadı.

GELİRİNİ İKİYE BÖLEREK DERNEKLERE BAĞIŞLADI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da AHBAP Derneği vasıtasıyla Harbiye Gösteri Merkezinde düzenlenen gösterisinin gelirini bağışlamaya karar verdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Yaşanan sel felaketlerinden dolayı Harbiye'de gerçekleştireceğim gösterimde elde edeceğim gelirin yarısını AHBAP Derneği'ne yarısını ise AFAD'a bağışlıyorum. Bu toplumun bana kazandırdığı her şey zorda kaldığında gene bu toplumundur. Beni güçlü kılıp bu gücü bu güzel ülke insanı için kullanmama vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum" dedi.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

"50 BİN TL BAĞIŞLADI"

Derneğine yapılan bağışları Twitter hesabından duyurarak teşekkür eden Haluk Levent ise paylaşımında "Sevgili Yasemin Sakallıoğlu 16 Eylüldeki gösterisi için anlaşma gereği aldığı 50 bin TL'yi Ahbap ve AFAD'a bağışlama kararı aldı. Teşekkürler Yasemin" ifadelerini kullandı.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

GELİRİNİ YANAN ORMANLAR İÇİN BAĞIŞLAMIŞTI

Yasemin Sakallıoğlu, 29 Temmuz'da yaptığı paylaşımda bir gösterisinin gelirini de yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı'na bağışlamıştı. Genç oyuncu, paylaşımında "30 Temmuz akşam gerçekleştirecek olduğum gösterimin gelirini TEMA Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. İnsan dediğin, doğasıyla, ağacıyla, hayvanlarla bir bütün olabildiğinde insandır. Şu güzel ülkemizin başına gelen son kötü şey olmasını diliyorum" demişti.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

Yasemin Sakallıoğlu, AFAD, Sel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı 08:02 Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı 23:27 Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu 22:15 Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı 20:10 En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı 18:56 Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum         
08:52
Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar         
05:21
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz         
23:24
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı         
22:18
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi         
19:59
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 08:57:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement