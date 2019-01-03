Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Taksinin Çarptığı Şahsın Metrelerce Havaya Uçtuğu Kaza Kameralara Yansıdı

İstanbul'da Taksinin Çarptığı Şahsın Metrelerce Havaya Uçtuğu Kaza Kameralara Yansıdı

1 saat önce

Şişli'de seyir halindeki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa taksi çarptı. Kaza anbean kameralara yansıdı.

İstanbul'da Taksinin Çarptığı Şahsın Metrelerce Havaya Uçtuğu Kaza Kameralara Yansıdı, System.String[]

Şişli'de akan trafiğe aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa taksi çarptı. Taksinin çarpmasının etkisiyle savrulan vatandaşın havada takla attığı görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.

HAVADA TAKLA ATARAK YERE DÜŞTÜ

Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. 27 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan araçlara aldırış etmeyen bir kişi yolun karşısına geçmek için adım attı. Kısa bir süre ilerleyen kişiye Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vatandaş havada takla atarak yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar yere düşen yayanın yardımına koştu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Taksinin çarptığı yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşın aceleci tavrı nedeniyle meydana gelen kazanın yaşandığı noktada ise her gün benzer olayların yaşandığı görüldü. Yaklaşık 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan vatandaşların seyir halindeki araçların olduğu caddeye atlatarak yolun karşısına geçmeye çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Bir basın mensubunun neden yaya geçidini kullanmıyorsunuz diye sorması üzerine bir vatandaş da susmakla yetindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa
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