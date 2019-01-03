Son Dakika Haberleri: Harbiye'de Taksinin Çarptığı Şahsın Metrelerce Havaya Uçtuğu Kaza Kamerada

Harbiye'de Taksinin Çarptığı Şahsın Metrelerce Havaya Uçtuğu Kaza Kamerada

1 saat önce

Harbiye'de taksinin çarptığı şahsın metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa taksi çarptı Kazalardan ders almayan vatandaşların rahat tavırları pes dedirttiİSTANBUL - Şişli'de seyir halindeki araçlara aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir...

Harbiye'de taksinin çarptığı şahsın metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada
Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa taksi çarptı
Kazalardan ders almayan vatandaşların rahat tavırları pes dedirtti

İSTANBUL - Şişli'de seyir halindeki araçlara aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kişi havada takla atarken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. 27 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan araçlara aldırış etmeyen bir kişi karşıdan karşıya geçmek için adım attı. Kısa bir süre ilerleyen kişiye Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vatandaş havada takla atarak yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar yere düşen kişinin yardımına koştu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Taksinin çarptığı yaralı vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yaya geçidini kullanmayan vatandaşların vurdumduymaz tavrı pes dedirtti
Yaya geçidini kullanmayan vatandaşın aceleci tavrı nedeniyle meydana gelen kazanın yaşandığı noktada ise her gün benzer olayların yaşandığı görüldü. Yaklaşık 100 metre ilerdeki yaya geçidini kullanmayan vatandaşların seyir halindeki araçların olduğu caddeye atlatarak karşıdan karşıya geçmeye çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Bir basın mensubunun neden yaya geçidini kullanmıyorsunuz diye sorması üzerine bir vatandaş susmakla yetindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

Şişli, Harbiye, 3. Sayfa
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