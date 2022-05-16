Harbiye'de Teoman coşkusu - Son Dakika

Harbiye'de Teoman coşkusu

Harbiye\'de Teoman coşkusu
Son Güncelleme: 16.05.2022 11:28

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi.

Teoman, İstanbullular İle Buluştu.

"Ayağa Kalkın Ki Kendimizi Rockstar Gibi Hissedelim."

Sezonun İlk Harbiye'sine Yeni Şarkılarla Çıktı.

2022 sezonun ilk Harbiye performansında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Teoman konseri bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başladı.

Ünlü sanatçı, repertuarına eklediği Koma Hali, 17(ONYEDİ), Gökdelenler gibi şarkılarının yanı sıra klasikleri ve coverları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, "Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin, ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim." diyince Harbiye'de coşku arttı, seyirciler öne gelerek finalde Teoman'a eşlik etti.

Teoman, 22 ve 26 Mayıs'ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde olacak.

Kaynak: Bültenler

Gibi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harbiye'de Teoman coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
12:14 İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL
11:55 İmamoğlu, taklidini yapan gencin videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz
11:50 Depremin vurduğu Fas'ın milli maçında tribünler hep bir ağızdan aynı sureyi okudu
11:38 SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak
11:24 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum
11:21 Dolar 27 liraya koşuyor
11:19 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu
11:14 Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi
11:04 Putin'le görüşen Kuzey Kore lideri Kim'den ilk sözler: Rusya'nın her kararını destekleyeceğiz
10:58 Poyraz Yiğit, Survivor 2024 All Star'ın 8. yarışmacısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 12:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Harbiye'de Teoman coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement