Harbiye'de Yoğun Yağış Nedeniyle Kayan Motosiklet, Duran Araca Çarptı
2 saat önce
Harbiye'de yoğun yağış nedeniyle kayan motosiklet, duran araca çarptıİSTANBUL - Harbiye'de motosikletli bir şahıs, yoğun yağış sebebiyle kayarak duran bir araca çarptı.
Harbiye
'de yoğun yağış nedeniyle kayan motosiklet, duran araca çarptı
İSTANBUL - Harbiye'de motosikletli bir şahıs, yoğun yağış sebebiyle kayarak duran bir araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırırken, sürücünün kaburga kemiklerinin kırıldığı öğrenildi.
Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosikletli sürücü, yağışın yoğun olması sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak kırmızı ışıkta duran bir araca çarptı. Olayın görgü tanıklarından Ali Yıldırım
, "Kırmızı ışık yanıyordu. Oradan gelirken frene bastı. Kaburgaları kırıldı. Çok süratli değildi ancak motor bu sonuçta frene bastığı zaman kayabiliyor" diyerek olay anını anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa bindirilen motosiklet sürücüsünün kaburga kemiklerinin kırıldığı öğrenilirken, kullandığı motosikletin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:06 Kaynak: İHA
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