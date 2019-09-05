Harbiye Demet Akalın ile ikinci kez coştu

Seyircisini 'Esiyor' şarkısıyla selamlayan Akalın, daha sonra 'Hayalet, Türkan, Giderli ve Tecrübe' gibi hit parçalarını sırasıyla seslendirerek konseri dinlemeye gelen 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ilk bölümünün sonlarına doğru Ersay Üner'i sahneye davet eden Akalın, 'Helal Olsun' parçasını beraber söyledikten sonra, sahneyi kısa süreliğine Üner'e bıraktı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, "Versace markasının tasarımcısı Donatello ile Okan mail aracılığıyla konuşuyor. Kadın bir kostümü için 5 tane prova istiyor. Bir sonraki büyük konserimde yine farklı bir şey giyeceğim. Ben işime saygı duyuyorum. Büyük konserlerde kendimi tekrarlamak istemiyorum. İki üç gün Milano da kalırsam bir şey yapacağız. Sponsor değil, markanın Türkiye ayağı olarak sadece indirim alıyorum. Bana görgüsüzsün diyenleri anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor." diye konuştu.

'HANDE İLE ÇOK GÜZEL ENERJİMİZ VAR!'

Hande Yener ile birlikte konser vereceğine dair çıkan haberleri doğrulayan popçu, "Müzikal olacak, içerisine biraz da komedi ekleyeceğiz. Tabiki şu an bu sadece bir taslak, ama ikimizin ortak kararı oldu. Değişik bir şeyler olsun istiyoruz. Sevenlerimizin gönlünü almak için çok güzel bir şeyler ortaya çıksın diye çalışacağız. Bu arada hala yüz yüze gelmedik sadece telefonda konuşuyoruz. Büyüsü bozulmasın çok güzel bir enerjimiz var. Sahnede de yan yana gelmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

HARBİYE'DEN HANDE'YE SELAM GÖNDERDİ!

Konserin sonlarına doğru Hande Yener'in 'Kırmızı' parçasını seslendiren Akalın "Barıştık o kadar, Hande'ye selam olsun." diye konuştu.

Konseri dinlemeye gelenler arasında sanat camiasından da önemli isimler vardı. Selin Cigerci, Esra Balamir, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Atakan Işıksaçan, Akalın'ın annesi Şenay Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt da Akalın'ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.