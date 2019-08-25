Son Dakika Haberleri: Harbiye'yi aydınlattı
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Harbiye'yi aydınlattı

1 saat önce

Gecenin açılışını "Kaçış" şarkısı ile yapan sanatçı, en sevilen hitlerini seslendirmekle kalmadı, sahnede horon, semah ve zeybek de oynadı.

Harbiye'yi aydınlattı, System.String[]

Gecenin açılışını "Kaçış" şarkısı ile yapan sanatçı, en sevilen hitlerini seslendirmekle kalmadı, sahnede horon, semah ve zeybek de oynadı. Konserin sonlarına doğru seyircilerin arasına karışan ve Harbiye'de neredeyse adım atmadık yer bırakmayan Haluk Levent, bir ara seyirciden telefon ışıklarını açıp kapatmalarını istedi ve şöyle dedi: "Yansın ışıklar, yansın ülkemin üstüne. Ülkemizin üstünde kara bulut olmasın. Bu ışıklar hepimizi aydınlatsın."

Harbiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:02 
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