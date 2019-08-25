Harbiye'yi aydınlattı

Gecenin açılışını "Kaçış" şarkısı ile yapan sanatçı, en sevilen hitlerini seslendirmekle kalmadı, sahnede horon, semah ve zeybek de oynadı. Konserin sonlarına doğru seyircilerin arasına karışan ve Harbiye'de neredeyse adım atmadık yer bırakmayan Haluk Levent, bir ara seyirciden telefon ışıklarını açıp kapatmalarını istedi ve şöyle dedi: "Yansın ışıklar, yansın ülkemin üstüne. Ülkemizin üstünde kara bulut olmasın. Bu ışıklar hepimizi aydınlatsın."