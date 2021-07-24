"Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisinde dün akşam sahnenin sahibi Göksel'di - Son Dakika

Ünlü sanatçı "Bu buluşmaları çok bekledik, lütfen maskelerimizitakalım, bunlar son maskeli konserlerimiz olsun." diyerek konserin açılışını "Hiç Yok" ile yaptı.Kendi şarkılarının yanı sıra daha önce çıkardığı proje albümlerden şarkılara da repertuarında yer veren Göksel"Sabır", "Acıyor", "Rüzgar", "Yalnız Kuş", "Denize Bıraksam" ve en son yayınladığı "Çölde Bi Vaha" gibi imza attığı şarkılarını kendisini izlemeye gelenlerle hep bir ağızdan söyledi. Göksel'e "Rüzgar" parçasında ise İstanbul Devlet Opera ve Balesinin baş dansçılarından İlke Kodal eşlik etti.

Göksel'in sahnesine "Depresyondayım" ile Kalben konuk oldu.

Kadın gücü aynı sahnede buluştu.

Konserin ikinci yarısında ise izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Göksel'in zamansız hitlerinden "Depresyondayım"da Kalben sahneye geldi. İki kadın sanatçı düetlerinin ardından nasıl tanıştıklarını anlatarak birbirlerine övgüler yağdırdı. Kalben "Kalp Hanım" ı da söyledikten sonra sahneyi Göksel'e bıraktı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Göksel konseri 2,5 saat sürdü.

Göksel, bu özel gecede Türkiye'nin önemli moda tasarımcılarından Özlem Kaya imzalı siyah, gri ve fuşya renklerinde üç farklı kostüm giydi. Ünlü sanatçının performansını izlemeye gelenler arasında Ayşe Tolga ve kızı Can Yael Eskinazi ile Fatma Turgut'ta vardı.