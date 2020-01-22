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Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında
6 saat önce
Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı.
Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:12
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