Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında - Son Dakika Dünya

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında

6 saat önce

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı.

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.View on euronews

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında

TEM Otoyolu, Çetinkaya, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:12 
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