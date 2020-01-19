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Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var
7 saat önce
Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen en az 14 kişi gözaltına alındı.
Öğleden sonra başlayacak etkinliği engellemek için polis sabah saatlerinden itibaren Güvenpark'ı kapatarak önlem almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:14
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