Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var - Son Dakika Dünya

Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var

7 saat önce

Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı

Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var, System.String[]

Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen en az 14 kişi gözaltına alındı.


Öğleden sonra başlayacak etkinliği engellemek için polis sabah saatlerinden itibaren Güvenpark'ı kapatarak önlem almıştı.

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Çetinkaya, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:14 
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