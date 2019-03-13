Son Dakika Haberleri: Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü Andı

Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü Andı

36 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya'da tören düzenlendi.

Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü Andı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya'da tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü sebebiyle Kuzey Makedonya'da tören düzenlendiğini duyurdu. Manastır Şehir Müzesi'ndeki anma törenine Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi Harbiyeliler de katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Makedonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar Meteoroloji'den Ülke Geneline Yağış Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]