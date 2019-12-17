Harç kararken, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Harç kararken, hayatını kaybetti

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde harç kararken fenalaşan Hüseyin Dere (51), hastanede hayatını kaybetti.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde harç kararken fenalaşan Hüseyin Dere (51), hastanede hayatını kaybetti.

Yeniceköy Mahallesi'nde oturan Hüseyin D. (51), evinin bahçesinde yaptığı tadilat sırasında harç kararken fenalaşıp, yere yığıldı. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine  gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hüseyin D.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hüseyin D., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Hüseyin D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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