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Harcadıkça kazandıran kampanya

1 saat önce

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine harcadıkça kazandıracakları bir kampanya daha sunuyor.

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Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine harcadıkça kazandıracakları bir kampanya daha sunuyor.


Huzurlu, ferah, güvenli ve nezih ortamında, Türk mutfağı ve ulusal markalarının yanı sıra, dünya markalarını ve lezzetlerini Samsunlulara sunan Piazza, okul alışverişlerinin yapıldığı şu günlerde ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek bir kampanyaya imza atıyor.


Samsunluların alışveriş ve eğlence için öncelikle tercihi olan Piazza, ziyaretçilerini harcadıkça kazandıran Param Classic Kart kampanyasıyla karşılıyor. Piazza tarafından başlatılan kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde 400 TL üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler 40 TL yüklü Param Classic Kart hediye ediliyor.


Alışveriş keyfini katlayan kampanya kapsamında ziyaretçiler, bol alternatifli marka karmasından yaptıkları alışveriş harcamalarını TL'ye dönüştürme fırsatı buluyor.


Aynı gün içerisinde yaptıkları 400 TL ve üzeri alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını kampanya noktasındaki görevlilere sunup, Piazza Club başvuru formunu dolduran ziyaretçiler, 40 TL yüklü Param Classic Kartlarını hemen teslim alabiliyorlar.


Her katılımcının bir günde bir adet kart alabildiği ve sınırlı sayıda katılımcının faydalanabileceği kampanyadan kazanılan hediye TL'ler, AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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