Harcamalar: İstanbul kirada birinci, gıdada sonuncu

Hanehalkı tüketim harcamaları verilerine göre, konut ve kiraya en büyük, gıdaya da en küçük pay İstanbul'da ayrılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecek ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.