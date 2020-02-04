Harçlığını depremzedelere gönderen İremsu'dan kendisini tebrik eden Bakan Soylu'ya teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Harçlığını depremzedelere gönderen İremsu'dan kendisini tebrik eden Bakan Soylu'ya teşekkür - Son Dakika

Harçlığını depremzedelere gönderen İremsu'dan kendisini tebrik eden Bakan Soylu'ya teşekkür

6 saat önce

Bartın'da okul harçlığını, duygularını dile getirdiği bir not iliştirip depremzedelere gönderen İremsu Günsever, kendisine sosyal medya hesabından "İyi ki varsınız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Bartın'da okul harçlığını, duygularını dile getirdiği bir not iliştirip depremzedelere gönderen İremsu Günsever, kendisine sosyal medya hesabından "İyi ki varsınız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Bartın Şerife Bacı Anadolu Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İremsu Günsever, önceki hafta ailesiyle hazırladığı eşyaların yanına okul harçlığı 10 lirayı da koyup, duygularını yazdığı notla deprem bölgesine gönderdi.

İremsu Günsever notunda, "Sevgili kardeşlerim, merhaba. Ben İremsu. Bu kötü olayı yaşadığınız için çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın. Devletimiz, milletimiz, polisimiz, jandarmalarımız, AFAD'ımız, UMKE'miz, Kızılay'ımız, ellerinden gelen en iyi şekilde yapıyorlar. Okul harçlığımdan size 10 lira yolluyorum. Yetmeyeceğini biliyorum ama az olsa da bir ihtiyacınızı görür. İnşallah yazdığım mektubu okursunuz. Bartın'dan sizler için dua ediyoruz. Allah'a emanet olun." yazdı.

Yazıyı farkeden görevlilerin ilettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yardımı ve İremsu Günsever'in notunu Instagram hesabından paylaşarak, " Elazığ'daki depremzede kardeşlerine kumbaralarını ve cebindeki harçlıklarını yanına mektup yazıp gönderen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'nun paylaşımını gören gazetecilerin ulaştığı Bartınlı İremsu Günsever, depremde mağdur olan kardeşlerini düşünüp empati yaptığını dile getirdi.

"Bugün aynı şey bizim başımıza gelse onlar da bize yardım ederdi" diyen Günsever, 10 liralık okul harçlığını sembolik de olsa gönderdikleri yardım paketinin içine koyduğunu ifade etti.

Günsever, "Yardımı notumla deprem bölgesine giden yardım tırına teslim ettik. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Tabii benim yardımımı ve notumu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu beni çok duygulandırdı, sevindim. Buradan bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Harçlığını depremzedelere gönderen İremsu'dan kendisini tebrik eden Bakan Soylu'ya teşekkür

Süleyman Soylu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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