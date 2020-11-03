Harçlıklar Ayda ile Elif'e - Son Dakika

Bursa'da simitçilik yaparak geçimini sağlayan babasından aldığı harçlıklarını biriktiren 8 yaşındaki Belinay Doğu, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ile 65 saat sonra çıkarılan Elif için göndermek istiyor.

Enkaz altında kaldığı 91 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Ayda bebek, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Enkaz altından çıkarılırken ilk sözü 'anne' olan Ayda bebek kaldırıldığı hastanede de köfte ve ayran isteyince Türkiye genelindeki tüm köfteciler minik yavruya köfte götürebilmek için seferber oldu.

Bursa'da simitçilik yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Osman Doğu'nun 8 yaşındaki kızı Belinay Doğu da babasından alıp kumbarasında biriktirdiği 150 lirayı Ayda bebek ve Elif'e gönderilmek için sosyal medyada bir video paylaştı.

Küçük kız videoda, "Ben Belinay Doğu, 8 yaşındayım. Babam çok simit sattığında bana bozuk paraları veriyordu ben de kumbaramda biriktiriyordum. Elif ve Ayda'nın kurtulduğunu görünce çok sevindim. Bursa'dan Ayda ve Elif'e el uzatıyorum. Harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı ve hediyelerimi yollamak istiyorum" dedi. - BURSA