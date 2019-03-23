Harçlıklarından Arttırdıkları Paralarla Sokak Hayvanlarına Mama Aldılar

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Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti