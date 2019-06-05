Son Dakika Haberleri: Harçlıklarını alan çocuklar lunaparka akın etti
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Harçlıklarını alan çocuklar lunaparka akın etti

1 saat önce

Bursa'da harçlıklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte lunaparka akın ederken, bu eğlenceli dakikalar havadan da görüntülendi.

Harçlıklarını alan çocuklar lunaparka akın etti, System.String[]
Bursa'da harçlıklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte lunaparka akın ederken, bu eğlenceli dakikalar havadan da görüntülendi.

Bursa Kültüpark içinde bulunan lunapark bayramda da ışıl ışıldı. Dönme dolaptan, gondola, çarpışan arabalardan, atlıkarıncaya çocuklar bayramda gönüllerince eğlendi. Adrenalin tutkunu yetişkinler ise bindikleri oyuncaklarda çığlıklar atarak o anların heyecanını yaşadı. 7'den 70'e her kesimden insanın akın ettiği lunaparkın renk cümbüşü havadan da görüntülendi. Bayram harçlıklarını alan çocuklar ve aileleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar ışıltılı dünyada doyasıya eğlendi.

Bayramda çocuklarını lunaparka getiren aileler ise, "Her şey çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için. Bu gün buraya gönlümüzce eğlenmeye geldik" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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