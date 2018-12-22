Harçlıklarını Biriktirdi, Sinema Filmi Çekti

Harçlıklarını biriktirdi, sinema filmi çekti 2 bin 500 TL'ye 2 saatlik film çektilerTEKİRDAĞ - Çorlu'da bir araya gelen bir grup genç, yaklaşık bir buçuk sene emek harcayarak 2 saatlik sinema filmi çekti.

Harçlıklarını biriktirdi, sinema filmi çekti

2 bin 500 TL'ye 2 saatlik film çektiler



TEKİRDAĞ - Çorlu'da bir araya gelen bir grup genç, yaklaşık bir buçuk sene emek harcayarak 2 saatlik sinema filmi çekti. Filmin yapımcılığını üstlenen Ümit Değirmenci adlı öğrenci 2 bin 500 TL'ye mal ettiği filmi amatör imkanlarla harçlıklarından biriktirdiği para ile çekti.

Hurdacıdan aldıkları malzemelerle 70 TL'ye 3 metrelik şaryo 5 TL'liksu borusu ile omuz tripodu yapan Ümit Değirmenci filmde kendi imkanları ile satın aldığı kamuflajları ve siyaha boyadığı oyuncak tüfekleri kullandı.

Çorlu'da çekilen ilk uzun metrajlı amatör film olan AND Geçmişi Bedeli adlı filmle ilgili olarak bilgi veren Ümit Değirmenci, "2009 yılından beri yani çocukluğumdan beri bu işlerle uğraşıyorum. Bundan önce de yine askeri konseptli bir film çekmiştik ve youtubeda 1 milyon 175 bin izleme aldığımız vakit madem izleniyor, beğeniliyor oyuncu ve ekip kadrosunu genişleterek bir film çekmeye karar verdik. Maliyeti de kendi imkanlarımız ölçüsünde genişleterek böyle bir proje ortaya çıkarmayı düşündüm. Arkadaşlarımın hepsi gönüllü olarak geldiler, bana ve bu projeye çok yardımcı oldular. Böyle bir projenin ortaya çıkmasına vesile oldukları için gerçekten çok teşekkür ederim" dedi.

Filmi kendi imkanlarımızla çektik diyen Değirmenci, "Gerek kamuflajlar olsun, gerek kullandığımız tüfekler olsun gerek kullandığımız kamera olsun bunların hepsi okul harçlıklarından biriktirdiğim paralarla alınmış şeyler. Neticede iyi bir şey ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. İki saatlik bir süresi oldu. Sinema sektöründe en aşağı bir film 200 bin liraya 300 bin liraya çekilirken biz böyle bir filmi 2 bin 500 liraya mal ederek gerçekten iyi bir başarıya imza attığımızı düşünüyoruz açıkçası. 2 bin 500 liraya 2 saatlik bir film hem aksiyon konseptli hem askeri konseptli bir film açıkçası Türkiye'de türünün tek örneği olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Değirmenci açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Neticede biz bunu kendi imkanlarımızla amatör imkanlarla çektik. Filmin profesyonellere taş çıkartacak bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Bizim esasında ricamız şu. Sosyal medyada fragmanlarımız dönüyor ve gayet de olumlu neticeler aldık. Bizim ricamız bizi dağıtım firmalarının dikkate alıp bu filmi gerçekten amatör imkanlarla çektik ama herkese sunmak istiyoruz. Bu filmin Türk sinemasında vizyon almasını istiyoruz."

2 bin 500 lira maliyetle 2 saatlik film çekimi gerçekleştiren genç yönetmen Ümit Değirmenci bunu nasıl başardıkları sorusuna da yanıt verdi. Değirmenci, "İşin bir teknik boyutu var bir de çekim boyutu saha boyutu var. Çekim boyutunda kamuflaj temin ettik. Gerekli sponsorları bulamadığımız için kendi biriktirdiğim harçlıklarımla kamuflajları aldım. Anlaştığımız mağazada da piyasa değerinin altında geliş fiyatlarından satın aldık. Geliş fiyatından aldığımız kamuflajlara 300 ila 400 TL arasında ödeme yaptık. Aynı şekilde herkes silahları merak ediyor, bazıları gerçek mi diye soruyor. Hayır değil uzaktan yakından alakası yok. Silahlarımız gerçeği ile bire bir aynı prototipte oyunca tüfeklerdir. Bazıları boncuk atıyor bazıları çok komik içine pil takıyorsunuz sesler çıkarıyor. Bire bir gerçek boyutta olduğu için sesli çocuk tüfeklerini aldık. Onları da siyaha boyayarak kullandık. Mekanlarımı genelde açık alanda geçtiği için mekan parası vermedik, iç mekana geçtiğimiz vakit de tanıdık olduğu için oraya da mekan parası vermedik. İşin esasında toplamda filmin en başından start verdiğimiz günden bitirdiğimiz güne kadar gelişi, gidişi, kıyafetleri, yemek ve yol parası dahil hepsi 2 bin 500 TL tuttu. Bu açıkçası emsali görülmemiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı kısa filmler dahi 10 bin lira 15 bin lira bütçeye çekilirken koskoca 2 saatlik filmi 2 bin 500 liraya çektik. İhtiyacımız olan şaryo tarzı bir şey lazımdır bize yerde kayan ray sistemi lazımdı. 50 santim olanının fiyatı dahi 350 - 400 civarında değişiyor. Biz bu parayı vermeden işimizi halletmek için hurdacıdan 50 liraya köşebent 20 liraya da tekerlek aldık, tahtayı da başka bir yerden bularak 3 metrelik ray sistemi yaptık. Su borularından da 5 liraya omuz tirpodu yaptık. Sinema aşkı ne kadar varsa, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun insan kendisine inandığı vakit, çevresindeki insanları da kendisine inandırdığı vakit güzel projeler çıkarabilir her şey inançla başlar" şeklinde konuştu.

Başrolde yer alan Yüzbaşı Ertuğrul karakterini canlandıran Haluk Yıs ise, "Bana böyle bir rol teklif edildi. Yapabilir miyim diye kendime sordum. Sonra bir baktım ki filmin içindeyim. Arkadaşlarla daha sonra beraberce emek verdik. Filmin senaryosunu okuduk, gözden geçirdik. Kendi kendimize bir şeyler katarak filmi bir yerlere getirdik. Herkesin çok emeği var. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız bir film oldu. Kendi evlerimizi kullandık, arkadaşımız sanayide çalışıyor onun dükkanını kullandık. En son bir gala gecesi ile de taçlandırmak istedik. Ciddi anlamda da güzel bir film olduğunu düşünüyorum" dedi.

Filmde rol alan isimlerden biri olan Eren Yürük de, "Bu bizim ilk uzun metraj filmimiz. İyi bir film olduğuna inanıyorum. Herkesin emeği var. Bir buçuk senelik bir emek var. Benim düşüncem filmin Türkiye çapında ses getireceğini düşünüyorum. Çekimleri Çorlu ve çevresinde gerçekleştirdik. Aç kaldığımız, zorlandığımız zamanlar oldu ama bitirdik. İyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Filmde yer alan Turan Erdem ise, "1,5 sene boyunca emek verdik. İşimizi, özel hayatımızı ikinci planda tutarak filmi birinci planda tuttuk. Gayet güzel oldu. Fazlasının ötesi oldu diyebilirim. Ben de bu kadarını beklemiyordum ama çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

24 Aralık 2018 tarihinde Çorlu'da galasını yapacak olan film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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