Harçlıklarını Biriktiren Minikler Kitap Fuarında

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nda ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap aldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nda ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap aldı.



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara gelen ilkokul öğrencileri stantları gezdi.



Öğretmenleriyle hazırladıkları kitap listesindeki kitapları arayan öğrenciler, yıl boyunca fuar için biriktirdikleri harçlıklarıyla birçok kitap aldı.



Fuar alanına sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle geldiğini belirten İlkadım Kazım Orbay İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kerem Berkyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.



Berkyurt, "Harçlıklarımı biriktirerek buraya gelmeyi çok istemiştim. Öğretmenim getirdi sınıfça." diye konuştu.



Kitap okuyarak yeni bilgiler öğrendiğini ifade eden Berkyurt, "Aldığım kitapları bazı arkadaşlarıma verdim, onlar da okuyor. Yeni kitaplar alıyorum, yeni bilgiler öğreniyorum." dedi.



Fuara katılan bir diğer minik kitapsever Nehir Selenoğlu ise şunları dile getirdi:



"Ben Ramazan Bayramı'ndan beri bekliyorum. Geçen sene gelemedim, rahatsızdım. 1. sınıfta gelmiştim. O zaman çok kitap alamamıştım. O yüzden üzülmüştüm. 3. sınıfta da 'kesin alacağım' dedim, aldım."



Öğrencilerini fuara getiren ve onlara kitap okuma sevgisini aşılamaya çalıştığını ifade eden sınıf öğretmeni Abdullah Dolgun da öğrencilerini kendi istedikleri kitabı seçip, biriktirdikleri parayla almaları ve bunun keyfini yaşamaları için fuara getirdiğini kaydetti.



Çocuk kitaplarına ilgi artıyor



Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen, 220 yayınevinin katıldığı Karadeniz Kitap Fuarı'nda çocuk kitapları yayınevleri önemli bir yer oluşturdu. Satışlardan oldukça mutlu olduklarını dile getiren yayıncılar, ilginin her fuar döneminde artarak devam ettiğini ifade etti.



Çocuk kitapları basan bir yayınevinin fuardaki standında görevli Merve Duman, iki senedir fuara katıldıklarını, ilgiden memnun olduklarını belirtti.



Duman, "Çocuk kitaplarına ilgi çok güzel. Bu ilgi her sene daha fazla artıyor. Geçen sene de kitap fuarında çalışıyordum, bu sene insanlar daha fazla geliyor. Mesela seriler oluyor, onların devamını istiyorlar. Bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.

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