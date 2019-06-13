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Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden örnek davranış

50 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden örnek davranış, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Gercüş'te öğrenciler, yardımlaşma ve paylaşımının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak için öğretmenleri ile birlikte kendi harçlıklarını toplayıp yardım kolileri oluşturdu. Öğrenciler 50 adet yardım kolisini öğretmenlerinin yardımıyla hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, değerler eğitim kapsamında yardımlaşma ve paylaşımının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak için öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte kendi harçlıklarını toplayıp yardım kolileri oluşturduğunu söyledi. Ekmen, "Öğrenciler, örnek bir çalışmaya imza attılar. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etme bilincini aşılamaya çalıştığımız öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
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