Harçlıklarını Biriktirip Sokak Hayvanlarına Mama Aldılar

Gelibolu Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu öğrencilerince başlatılan "Sokak Dostlarına Mama" kampanyası kapsamında sokak hayvanları için mama alındı.

Gelibolu Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu öğrencilerince başlatılan "Sokak Dostlarına Mama" kampanyası kapsamında sokak hayvanları için mama alındı.



Alınan bilgiye göre, okulun Hayvanları Koruma Kulübü üyesi olan öğrenciler Nurbanu Sargın, Çisem Bilici ve Serkan Zorlu tarafından sokak dostlarına mama almak için "Sokak Dostlarına Mama" isimli kampanya başlatıldı.



Kampanyaya okulun tüm öğrencileri destek verince harçlıklardan biriktirilen küçük paralarla sokak hayvanları için mamalar alındı.



Kısa sürede toplanan 376 lira ile 6 paket köpek, 5 paket kedi maması alındı. Mamalar daha sonra Dost Patiler Derneğine bağışlandı.



Okul Müdürü İlker Doğan, öğrencileri bu davranışlarından dolayı tebrik ederek, doğa ve sokak hayvanları için yaptıkları bu faaliyetlere devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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